30 testes rápidos aplicados no Comando da 2ª Região Militar do Sal com resultados positivos

30/06/2020 15:51 - Modificado em 30/06/2020 15:51

Segundo informações recolhidas pelo NN, nos testes rápidos aplicados entre ontem e hoje, ao pessoal do Comando da 2ª Região Militar do Sal, 30 tiveram resultados positivos. Aguarda-se a confirmação dos resultados dos testes PCR.

Foram recolhidas amostras de secreções respiratórias das pessoas testadas positivos para fazer o PCR-2 (Teste para detecção de coronavírus), visto que o teste rápido não detecta especificamente o novo coronavírus (Sars-CoV-2), mas sim os anticorpos produzidos pelo organismo depois de a infeção ter ocorrido.

Sabe este online que os militares que testaram positivo nos testes rápidos foram colocados em isolamento até que os resultados dos testes PCR sejam conhecidos.

Na semana passada na Polícia Judiciária do Sal, dois elementos testaram positivo no teste PCR para a infeção do novo coronavírus.

A ilha do Sal que tem sido um dos focos da pandemia da covid-19 no país, regista mais de 200 infetados, três óbitos e 4 recuperados.