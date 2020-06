Covid-19: São Vicente não tem ninguém internado a precisar de cuidados intensivos

30/06/2020 00:29 - Modificado em 30/06/2020 00:29

A ilha de São Vicente que tem neste momento 3 casos ativos de covid-19, não tem ninguém internado nos cuidados intensivos no Hospital Batista de Sousa, conforme informações avançadas esta segunda-feira, 29, pelo diretor Nacional de Saúde.

De acordo com Artur Correia, Cabo Verde tem neste momento 543 doentes em isolamento, das quais 12 estão internadas nos hospitais por precisarem de cuidados mais específicos. Destes, 7 estão internados no Hospital Agostinho Neto, 4 em Santiago Norte e 1 na ilha do Sal.

Depois da morte no sábado, 27, da idosa de 92 anos, que estava internada em estado crítico no Hospital Batista de Sousa, a ilha não tem neste momento nenhum outro paciente a necessitar de cuidados hospitalares.

Os três casos ainda ativos de São Vicente estão em isolamento no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana Futebol do Mindelo.

Sobre os 13 óbitos ocorridos no país provocados pela covid-19, o DNS afirmou que sete são do sexo feminino e 6 do sexo masculino, e que a maioria são pessoas com mais de 60 anos.

Entretanto, no final da tarde de hoje, e segundo informações da delegada de saúde da Praia, faleceu um homem, já septuagenário e que se encontrava hospitalizado no Hospital Agostinho Neto e que fazia hemodiálise. Elevando assim para 14 o total de óbitos em Cabo Verde.