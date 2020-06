Retoma dos voos domésticos adiada para 15 de julho

29/06/2020 14:09 - Modificado em 29/06/2020 14:09

O Governo cabo-verdiano, através do gabinete de crise sobre covid-19, decidiu adiar para 15 de julho a retoma dos voos domésticos inicialmente prevista para esta terça-feira 30 de junho, devido ao aumento do número de casos no país.

Inicialmente a retoma das ligações estava prevista para amanhã, 30 de junho, incluindo a ilha de Santiago.

O ministro Rui Figueiredo Soares assegurou que quanto às ligações marítimas, o Governo decidiu também, que todas as ligações de e para Santiago e Sal vão ser também adiadas para o dia 15 de julho.

A decisão foi tomada com base na situação que o país enfrenta devido ao aumento de casos de Covid-19, principalmente nas ilhas do Sal e Santiago.

Sendo assim a 15 de julho serão retomadas todas as ligações aéreas interilhas, suspensas no final de Março, e em 15 de Agosto reabertos campos, pavilhões e outras infraestruturas para prática desportiva, mas com restrição de público (na ilha de Santiago apenas em 15 de setembro).

Em 01 de Outubro voltam a ser permitidos, em todo o país, eventos públicos com aglomeração de pessoas, actividades desportivas e de lazer com público e reabertas as discotecas.

O país contabiliza neste momento, 1165 casos positivos acumulados de COVID-19, 543 casos ativos, 608 casos recuperados e 13 óbitos.