Embarcações de pesca local interditadas de sair ao mar devido ao mau tempo

29/06/2020 13:43 - Modificado em 29/06/2020 13:43

As autoridades marítimas nacionais voltaram a interditar a saída ao mar, das embarcações de pesca local, devido ao mau tempo que se faz sentir.

“A Autoridade Marítima informa a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interdita de saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional enquanto se mantiverem estas condições do estado do tempo”, lê-se numa publicação do Instituo Marítimo e Portuário, IMP, na sua página da rede social Facebook.

O aviso de segurança é para, conforme o comunicado, as próximas 24 horas, período em que se prevê que o Arquipélago tenha Vento NNE 4 a 5, por vezes em Barlavento/Sotavento Ocidental

De acordo com IMP, o Arquipélago vai estar durante as próximas 24 horas, com Vento NNE 4 a 5, por vezes em Barlavento/Sotavento Ocidental, ocasionalmente com rajadas 7, em Setores em Barlavento Ocidental no período da manhã.

Ondas NE/NNE 1,5 a 2,5 metros, passando 2 a 3 metros, com agravamento, 2,5 a 4 metros a Norte/Nordeste do Arquipélago, localmente 1 a 2,5 metros em Zonas Costeiras Sul. Face a isso, para as próximas 24 horas estão proibidas as saídas para o mar.