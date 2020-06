Cabo verde regista mais uma morte associada ao Covid-19 na cidade da Praia

29/06/2020 13:37 - Modificado em 29/06/2020 13:37

Cabo Verde regista esta segunda-feira, a décima terceira, 13ª, morte associada ao novo coronavírus, Covid-19. Conforme informações trata-se de um homem de 87 anos, que estava internado no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia.

Com mais esta morte, a ilha de Santiago fica com o registo de 8 óbitos, sendo 7 na Cidade da Praia e 1 em São Domingos. São Vicente e Boa Vista mantêm 1 morte cada e a Ilha do Sal conta com 3 óbitos.

Cabo Verde conta, no momento, com 1.155 casos acumulados de Covid-19, 13 óbitos e 569 recuperados.