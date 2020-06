Câmara Municipal de SV entrega ventilador e mais de 10 mil máscaras ao HBS – c/vídeo

29/06/2020 13:18 - Modificado em 29/06/2020 13:29

A Câmara Municipal de São Vicente entregou esta segunda-feira, ao Hospital Baptista de Sousa, um ventilador e mais de dez mil máscaras, que serão distribuídas entre o hospital e a Delegacia de Saúde da ilha.

Fruto da geminação entre as câmaras de São Vicente e do Porto, Portugal, estes equipamentos são frutos de uma oferta da autarquia portuense, ao Mindelo, na ajuda no combate à Covid-19.

Ana Brito, diretora do Hospital Dr. Baptista de Sousa, destaca a importância da aquisição de mais um ventilador para a unidade hospital, que vai ajudar no tratamento de doentes com problemas respiratórios, e neste momento, essencialmente, no tratamento de doentes mais graves de Covid-19, caso vier a acontecer.

O hospital, ainda aguarda a chegada de mais três ventiladores, que brevemente irão juntar a este e aos já existentes no hospital, dando maiores possibilidades de tratamento, caso surja, doentes em estado grave que necessitam deste tratamento.

Para o edil sanvicentino, esta oferta surge do contacto entre a CMSV e a do Porto, na pessoa do seu presidente, Rui Moreira, que pessoalmente disponibilizou todo o seu empenho na ajuda à ilha no combate a esta pandemia, com estes equipamentos.

Uma oferta que Augusto Neves considerou de necessária, tendo em conta o atual contexto.

Ainda, por seu lado, Ana Brito, refere que não obstante as doações de ventiladores, no HBS, ainda nenhum doente teve a necessidade de ser submetido ao tratamento.

Prosseguindo, Brito revela que a idosa que faleceu na passada semana, na ilha, relacionado à Covid-19, não foi submetida ao tratamento com ventilador, realçando que este procedimento, não seria necessário, tendo em conta o estado de saúde da doente.