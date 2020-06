PP: “Vários inscritos no Cadastro Social Único não receberam os 10 mil escudos do RSO”

29/06/2020 13:04 - Modificado em 29/06/2020 13:04

As declarações do partido popular vão no sentido de que todo o processo foi mal gerido. Para a porta-voz do PP, Guilhermina Araújo, muitas pessoas que estavam inscritas no Cadastro Social Único não foram beneficiadas com o valor de 10 mil escudos.

“Muitas pessoas que estavam inscritas no Cadastro Social Único não foram beneficiadas e não corresponde à verdade que foram entregues a todos porque se tivessem dado esses 10 mil escudos, porque é que temos tanta reclamação de pessoas, dizendo que não receberam”, questionou.

Esta crítica a forma como o Governo geriu o processo de atribuição do Rendimento Solidário (RSO) aos trabalhadores do sector informal, afirmando que este apoio foi uma “bagunça para deitar areia nos olhos dos cabo-verdianos”.

“O Rendimento Solidário foi uma bagunça do Governo para deitar areia nos olhos dos cabo-verdianos”, declarou Guilhermina Araújo, criticando ainda a falta de fiscalização do Governo ao ‘lay off’.

Declarações feitas, no final da reunião quinzenal, onde foram debatidos temas relacionados com o ano agrícola, a crise sanitária devido à covid-19 e os 45 anos de independência de Cabo Verde.