Enapor inicia desocupação da zona portuária para obras do Terminal de Cruzeiros do Mindelo

29/06/2020 12:29 - Modificado em 29/06/2020 12:29

A Empresa Nacional de Administração dos Portos (Enapor), no quadro de preparativos e da planificação do arranque das obras do projeto de construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo, anuncia que já iniciou o processo de retirada das embarcações de pescas que estão acostadas no caís 9, por fazer parte do espaço que irá albergar a infraestrutura.

A Enapor assegura que o referido caís, que está sendo utilizado por embarcações de pesca em situação inoperante, à espera para reparação, preparativos de vistoria e certificação, deverá ser “completamente desocupado” para efeitos operacionais e das obras do projeto até o dia 31 de julho deste ano.

Nisto, a mesma fonte diz que tem solicitado a todos os armadores que dispõem de embarcações acostadas ou amarradas de “braços dados” no caís da ex-Interbase, ou ocupando espaços funcionais afins, devem dirigir-se ao Porto Grande, para que seja feita a retirada dos mesmos daquele espaço.

De realçar que as obras do Terminal de Cruzeiros do Mindelo estão agendadas para arrancarem em agosto próximo.