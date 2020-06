Jovem de 16 anos encontrado sem vida no mar de Lazareto

29/06/2020 12:23 - Modificado em 29/06/2020 12:23

Foi encontrado no final da tarde deste domingo, 28, no mar de Lazareto, o corpo de um jovem de 16 anos de idade, que estava desaparecido desde às 11 horas da manhã de hoje. A vítima de nome Tiago era residente na localidade de Fernando Pó/Ribeira de Craquinha.

Neste momento as informações ainda são escassas, mas ao que conseguimos apurar o jovem caiu no mar na zona do “pontão” de Lazareto. Para já a autopsia irá revelar as causas da morte deste jovem de apenas 16 anos de idade.

De realçar que a operação de busca contou com uma equipa constituída por agentes da Polícia Marítima e Guarda Costeira.