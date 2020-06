Cabo Verde regista em 48 horas quatro mortes de covid-19

27/06/2020 19:50 - Modificado em 27/06/2020 19:50

Com as duas mortes anunciadas hoje pelo Ministério da Saúde, sendo uma na ilha do Sal e outra na cidade da Praia, o nosso país registou em menos de 48 horas quatro mortes provocadas pela Covid-19.

Ontem o MSSS já tinha anunciado a morte de duas pessoas, sendo uma na ilha do Sal e o primeiro óbito em São Vicente. Já neste sábado, houve o anúncio de mais duas mortes, mais uma na ilha do Sal e outra na cidade da Praia, perfazendo 12 a nível nacional.

A ilha de Santiago tem mais de metade das mortes no país, 7, sendo 6 na Cidade da Praia e 1 em São Domingos. São Vicente tem 1, Sal 3 e Boa Vista 1, o primeiro devido à pandemia. Ou seja, já morreram em Cabo Verde 11 cidadãos nacionais e um estrangeiro de nacionalidade inglesa.

O arquipélago conta, neste momento, com um acumulado de 1.091 casos de Covid-19, 12 óbitos e 568 recuperados.