Covid-19: Aumenta para 1091 o acumulado após 64 novos casos

27/06/2020 19:45 - Modificado em 27/06/2020 19:45

De acordo com o Ministério da Saúde, do total de 286 amostras em ambos os laboratórios de virologia em Santiago e São Vicente, somam-se 64 casos novos confirmados e 216 negativos e 6 resultados de doentes em seguimento sem alterações.

As restantes amostras dos concelhos da Praia com 46 positivos, Concelho de Santa Catarina com três e Santa Cruz com dez.

Foram realizados três exames de controlo de doentes em seguimento do Concelho de Santa Cruz e da ilha do Sal cujos resultados se mantiveram positivos.

Santo Antão sem registo de casos, este sábado, com 42 negativos sendo, um exame de doente em seguimento.

Boa Vista também sem registo de positivos e ainda conforme informou Ministério da Saúde e da Segurança Social, foi realizado um exame de controlo do doente em seguimentos com Covid-19, foram realizados três (3) exames de controlo de doentes em seguimento do Concelho da Ribeira Grande e da Ilha do Sal cujos resultados se mantiveram positivos.

A mesma fonte informou que a maioria dos doentes com infecção ativa, continua em isolamento e com evolução “favorável”, excepto dois que inspiram “cuidados diferenciados”.

O país contabiliza neste momento 1091 casos positivos acumulados de COVID-19, 511 casos ativos, 568 casos recuperados e 12 óbitos incluindo os três últimos óbitos ocorridos: um na ilha de S. Vicente, um na ilha do Sal e um na ilha de Santiago – concelho da Praia.