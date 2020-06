Serviços Sociais da Câmara de São Vicente com novas instalações – c/vídeo

26/06/2020 20:16 - Modificado em 26/06/2020 20:17

ACâmara Municipal de São Vicente, inaugurou esta sexta-feira, as suas novas instalações do Serviço Social, que agora vão funcionar, na ex-escola da Ribeira Bote.

No ato de inauguração, Lídia Lima, a vereadora dos Serviços Sociais da câmara, destacou a importância do novo espaço, que segundo a mesma, faz parte processo de passagem de património do executivo para a edilidade sanvicentina. Um espaço que segundo esta responsável pela área social da ilha, veio num “momento de extrema necessidade”, visto que a equipa de técnicos sociais estava a precisar de um “espaço como este, amplo e equipado” e que agora, a equipa vai ter uma maior “oportunidade de melhorar os serviços de atendimento do munícipes”.