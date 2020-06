Covid-19: São Vicente tem 139 pessoas em quarentena

Esta sexta-feira, a ilha de São Vicente aumentou mais duas pessoas em quarentena, em comparação com o dia anterior, 25 junho, em que a ilha tinha 137.

Fazendo o balanço diário de COVID-19 no país, Jorge Barreto revelou que houve uma redução, a nível nacional de cerca de 150 pessoas em quarentena.

O diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças referiu, no entanto, que neste momento, a ilha de São Vicente possui 139 pessoas em quarenta, Sal com 278, Ribeira Grande de Santo Antão com 55 pessoas em quarentena, Porto Novo dez pessoas e São Nicolau, 33.

Em Santiago, Santa Catarina tem 153, Tarrafal Santiago 65, São Salvador do Mundo com 19, cidade da Praia com 20 pessoas e em São Domingos três pessoas.

Ainda em Ribeira Grande de Santiago 54 encontram-se em quarentena, no Maio são 14, na Brava 20 e São Miguel com 4 pessoas.

Quanto à evolução da doença no país, o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, questionado sobre a possibilidade da ilha Sal ser um dos focos da doença no país e portanto, a necessidade da realização de testes em massa, referiu que na ilha mais turística de Cabo Verde, as amostras estão pendentes devido, a situação do laboratório em São Vicente que encontra-se em problemas com a falta de microtubos e por isso a dificuldade em analisar as amostras.

A nível de casos, o país contabiliza neste momento 1027 casos positivos acumulados de COVID-19, 455 casos ativos, 562 casos recuperados e 9 óbitos, incluindo mais o óbito registado ontem na ilha do Sal.