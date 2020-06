Laboratório de Virologia de São Vicente deverá retomar a normalidade neste sábado

26/06/2020 19:54 - Modificado em 26/06/2020 19:55

O diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, anunciou que o laboratório de São Vicente, que tem dado cobertura às ilhas de Barlavento, deverá retomar o seu ritmo normal de funcionamento este sábado, visto que o problema com os microtubos já está solucionado.

Jorge Barreto, avançou que a escassez de microtubos, que tem condicionado a análise de um maior número de amostras em São Vicente, foi solucionado com um outro aparelho que já se encontra na ilha e que consegue receber um tubo ligeiramente maior, explicando que neste momento, é o que se tem disponível no país. “As amostras vão chegando e processadas e os resultados vão sendo disponibilizadas conforme o laboratório consegue. Vamos esperar para ver os resultados como é que saem para ver” aclarou.

Entretanto, deu conta de mais 32 casos suspeitos, sendo 19 no Sal, 5 no Tarrafal de Santiago, 4 em Santa Catarina de Santiago, 2 na Praia e São Lourenço dos Órgãos e a ilha de São Vicente com 1 cada.

Questionado sobre possíveis casos de covid-19 na ilha do Maio, Jorge Barreto esclarece que há duas pessoas em investigação, depois de acusarem positivos em testes rápidos, para procura de anticorpos, mas que segundo informações que recolheu junto da Delegacia de Saúde de Porto Inglês, os dois tinham dado negativo em teste PCR, na Cidade da Praia, antes de viajarem para o Maio, contudo já se fez a recolha de amostras para análises na Cidade da Praia, cujo resultados podem ser conhecidos amanhã.

Cabo Verde contabiliza, neste momento, 1.027 casos positivos acumulados de Covid-19, 448 casos ativos, 568 casos recuperados e 9 óbitos.