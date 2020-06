Covid-19: Campanha Solidária das Forças Armadas arrecada mais de 700 contos

26/06/2020 16:40 - Modificado em 26/06/2020 16:40

Acampanha solidária desencadeada pelas Forças Armadas de Cabo Verde, que consistia na doação de um dia de salário dos militares e funcionários civis, em prol dos muitos cabo-verdianos que se viram em situação de “fragilidade económica” devido à pandemia da Covid-19, conseguiu arrecadar mais de 700 mil escudos que irá beneficiar famílias de todas as ilhas do país.

Conforme nota, as Forças Armadas asseguram que a campanha visou arrecadar fundos para a aquisição de cestas básicas para apoiar famílias que estejam em situação de necessidade, contou com uma “boa aderência” dos militares e funcionários civis das Forças Armadas tendo sido arrecadados mais de 700.000$00 (setecentos mil escudos), com os quais foram adquiridas 240 (duzentas e quarenta) cestas básicas que serão distribuídas a famílias carenciadas em diversas ilhas do arquipélago.

“Os militares e civis que compõem as Forças Armadas continuarão focados no desempenho das suas missões, nesta luta incansável contra a pandemia do Covid-19, desempenhando com zelo e dedicação as suas tarefas, tendo como principal objetivo garantir a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sem nunca descurar da responsabilidade social de todos aqueles que fazem parte desta instituição” concluiu na mesma nota.