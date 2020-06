Cabo Verde regista a nona morte por covid-19

26/06/2020 13:42 - Modificado em 26/06/2020 13:42

Um homem de 80 anos é a mais recente vítima mortal de covid-19 em Cabo Verde. O paciente estava há já alguns dias internado no Hospital Regional Ramiro Figueira na ilha do Sal e, conforme vinham anunciando as autoridades de saúde nos últimos dias, encontrava-se em estado crítico.

Este era um dos casos, conforme o Ministério da Saúde, que merecia atenções redobradas por estar inserido no grupo de risco, pela idade que apresentava.

Com mais esta morte, eleva-se para nove o número de óbitos por covid-19 no país, sendo que seis dessas pessoas morreram no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia, 2 no Hospital Regional Ramiro Figueira na ilha do Sal e a outra vítima, a primeira, ocorreu na Boa Vista e tratou-se de um cidadão inglês de férias em Cabo Verde.

A notícia da nona morte em Cabo Verde por covid-19 acontece no dia em que o Ministério da Saúde informou que o país registou mais 24 novos casos positivos do novo coronavírus, sendo 8 na ilha do Sal, 6 na Praia, 6 em Santa Catarina de Santiago e 4 em Santa Cruz.

Os resultados foram detetados da análise de 185 amostras realizadas esta sexta-feira, 26 de junho, nos Laboratórios de Virologia da Praia e de São Vicente.

Com mais estes 24 infectados, Cabo Verde contabiliza neste momento 1027 casos acumulados de covid-19, 455 casos ativos e 562 casos recuperados e 9 óbitos.