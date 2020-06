Direção da PJ no Sal diz que os funcionários ficaram em casa a aguardar os resultados dos testes

26/06/2020 10:56 - Modificado em 26/06/2020 10:56

Contactado pelo NN, para fazer o contraditório, a direção da PJ no Sal considera o seguinte: “Sobre a notícia importa esclarecer que todos os funcionários que se sujeitaram a teste por causa de um colega que testou positivo para COVID-19, inclusive este, desde o primeiro momento, após o teste ficaram em casa resguardados à espera do resultado.

Após a notificacão do resultado, os que testaram negativo para COVID-19 tiveram que voltar para o trabalho.

É uma pena que a nossa Administração Pública esteja repleta de pessoas mal intencionadas, vis e medíocres que só falam mal da instituição que lhes acolhe.

Seguimos a rigor as recomendações do Serviço Nacional de Saude”.