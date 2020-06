Heartbeat é o novo single da Nissah Barbosa – c/vídeo

26/06/2020 10:30 - Modificado em 26/06/2020 10:30

A jovem artista e compositora Nissah Barbosa já tem disponível nas plataformas digitais o seu novo single “Heartbeat”.

Este é o primeiro single a ser lançado em solo português. A cantora e compositora cabo-verdiana Nissah lançou, na passada sexta-feira, 19 junho, o tema “Heartbeat“, estando já disponível para escuta e compra nas plataformas digitais.

O vídeo já conta com 120 874 visualizações, no You Tube.

Ela gravou um videoclipe com o seu telemóvel com direção artística de três países diferentes e a história por trás de “Heartbeat”, o seu último single. “O vídeo foi gravado em casa durante a quarentena e maioritariamente no telefone, mas no final o resultado foi positivo graças à dedicação e paciência de toda a equipa”, revelou à Bantumen.

Nascida em Santo Antão e com uma carreira que a tornou “uma das maiores referências do rap cabo-verdiano”, Nissah traz “uma sonoridade urbana” com esta nova música, refere a Sony Music em comunicado.

“Gravado, produzido e editado durante o confinamento, e entre Portugal, Suiça e Brasil, o videoclipe de “HEARTBEAT” ilustra toda a emoção de uma nova paixão e aquela que foi a realidade de muitos casais jovens durante esta pandemia: a alegria de uma videochamada e a espera pelo próximo encontro”, refere a editora.

Com uma carreira iniciada em 2013, Nissah não se deixa limitar por “tendências do mercado” ou “géneros musicais”. A cantora quer “dar a conhecer a cultura cabo-verdiana e despertar a nova geração para a importância da história e cultura do país”. Além disso, regularmente, Nissah envolve-se em causas e projetos sociais.

A título de exemplo, em 2016, lançou o tema “Superason”, dedicado a uma amiga que faleceu vítima de cancro. As receitas das vendas do tema reverteram na totalidade para a luta contra o cancro em Cabo Verde.

A rapper, natural de Tarrafal em Ribeira Grande de Santo Antão, assinou no ano passado, um novo contrato profissional com a Sony Music, para a internacionalização da sua carreira.

Nissah Barbosa começou a sua carreira de cantora em julho de 2013, com o lançamento do vídeo “Barbie Girl”.

Em 2014, fez uma tour pela Europa, actuando em França, Suíça e Portugal. Nesse mesmo ano, lançou o seu primeiro álbum intitulado “The Baddest Kriola”, com 20 faixas musicais e que contaram com a participação de artistas como Elji, Paulinha, Lil Mario, Money e Shaudeh Price.