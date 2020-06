Líder da bancada parlamentar do MpD chama deputados do PAICV de arruaceiros – c/vídeo

26/06/2020 00:40 - Modificado em 26/06/2020 00:40

Abancada Parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD), em reação à declaração política do grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) contra o Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, acusando-o de várias ilegalidades cometidas, defende que por falta de agenda política a oposição falhou em escolher o alvo.

Uma atitude que, segundo a líder do grupo parlamentar do partido que sustenta o Governo, considerou que esta escolha do alvo, pelo PAICV, é devido à falta de alternativa.

Conforme Joana Rosa, o presidente da casa parlamentar tem todo o apoio da bancada do MPD e acusa, os deputados do PAICV de serem desordeiros e de terem uma atitude arruaceira, com uma presidente que está sistematicamente a perturbar a ordem.