Futebol: Época desportiva 2019/20 em São Vicente anulada

25/06/2020 23:55 - Modificado em 25/06/2020 23:55

A época desportiva 2019/20 em São Vicente foi anulada esta quinta-feira, 25, em Assembleia Extraordinária organizada pela Associação Regional de Futebol, que teve lugar no Canal Futebol Clube, onde 13 clubes votaram a favor da anulação da presente época desportiva.

Foram assim 3 meses à espera de uma solução que chegou através desta Assembleia Extraordinária onde estiveram presentes 15 dos 16 clubes associados da ARFSV, não marcando presença apenas a representação do Estoril. A reunião durou cerca de 2 horas e como seria de esperar teve alguns momentos tensos entre os dirigentes, tendo em conta que estava em discussão uma época desportiva.

Ao todo 13 clubes-sócios filiados da ARFSV votaram a favor da anulação de todas as provas, sem que haja campeões, nem subida e descida de divisão, mas também a não realização da final da Taça de São Vicente que seria disputada entre Falcões do Norte e Batuque FC.

Somente três clubes escolheram decretar campeões as equipas que à data da suspensão encontravam-se no primeiro lugar das respetivas divisões, visto não existirem condições para a retoma das provas. Neste cenário o último classificado da 1ª Divisão desceria de escalão e em sentido inverso o 1º classificado da “segundona” subiria de divisão. Também incluía a não realização da Liguilha. No entanto, houve ainda um voto em branco de um dos clubes.

Com isso a época desportiva 2019/20 em São Vicente fica desde já anulada por decisão da maioria dos clubes-sócios da ARFSV, querendo isto dizer que para a época 2020/21 o CS Mindelense partirá como atual campeão regional, visto que sagrou campeão na temporada 2018/19.

Terminado o imbróglio a volta da época desportiva em São Vicente, o presidente da Direção da ARFSV, César Lima, assumiu “mea culpa” pela demora na realização desta Assembleia Extraordinária para o desfecho da época, mas fez balanço “positivo” de todas as provas realizadas pela associação até ao cancelamento por parte do Ministério do Desporto, que se deu a 17 de Março, devido a pandemia de covid-19.

Sem poder definir os campeões dos dois escalões dentro das quatro linhas, o líder associativo, enalteceu que houve grande disputa em todas as frentes. Como sustentou a época desportiva 2020/21 ainda está pendente quanto ao seu inicio, visto que o país ainda está a registar muitos casos positivos de covid-19, mas também as obras que estão sendo feitas no estádio municipal Adérito Sena e que em principio vão decorrer até Outubro.

Sendo o último ano de mandato a frente da ARFSV, César Lima não abre o jogo quanto a uma possível recandidatura às próximas eleições que estão agendadas para setembro próximo, mas que também está por confirmar devido a pandemia da covid-19.