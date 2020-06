São Vicente: Conclusão do regional de futebol teria custo de mais de 12 mil contos com a realização de testes de Covid-19

Os dados avançados pelo parecer técnico na Assembleia Extraordinária organizada pela Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), deu conta que a conclusão da época desportiva do 1º e do 2º escalão iria custar um montante de 12.386 contos, somente para a realização de testes PCR, que são os mais fiáveis para a deteção da infeção pelo coronavírus.

De acordo com o parecer técnico, os jogos das duas jornadas que faltam disputar no que diz respeito aos campeonatos do 1º e 2º escalão, em caso de reatamento, implicaria a realização de 1.126 testes de PCR no total, ou seja, 563 a cada uma das jornadas.

Seriam analisadas a 48 horas dos jogos e a 253 jogadores da 1ª divisão e 209 do 2º escalão, ainda 48 dirigentes, 39 árbitros, 10 profissionais dos órgãos de comunicação social e 12 membros do staff da ARFSV, o que daria um total de 12.386 contos, sendo que cada teste de PCR custa 11 mil escudos.

Um custo elevado a que se junta ao facto de o laboratório de virologia de São Vicente só processar por dia aproximadamente 100 amostras, mas que deixa sempre uma margem de testes por realizar.