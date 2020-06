TUI Fly programa retoma de voos para Cabo Verde em julho com duas ligações semanais

25/06/2020 20:23 - Modificado em 25/06/2020 20:23

Apesar do adiamento do Governo dos voos internacionais de e para Cabo Verde para início de agosto, a TUI Fly Belgium, companhia aérea do Grupo TUI baseada na Bélgica, anunciou a retoma dos voos com o arquipélago a partir de 18 de julho.

Conforme o roteiro do maior operador turístico em Cabo Verde, haverá duas ligações semanais com Cabo Verde, voos essencialmente para destinos turísticos do Sal e da Boa Vista.

Desde 19 de março que Cabo Verde suspendeu todas as ligações aéreas internacionais para conter a propagação da pandemia de covid-19, permitindo apenas voos de repatriamento.

O plano de desconfinamento iniciado em junho, após dois meses de estado de emergência, previa a retoma dos voos no próximo mês e a Cabo Verde Airlines tinha já anunciado que previa retomar as ligações aéreas em 01 de julho, com um voo para Paris (França).