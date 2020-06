Covid-19: Ministério da Saúde corrige número de infetados e total nacional passa para 1003

25/06/2020 20:08 - Modificado em 25/06/2020 20:08

Afinal eram quatro e não cinco os novos casos confirmados de Covid-19 no país, sendo que a quinta amostra testada era de um caso positivo anterior da ilha do Sal.

Fazendo o balanço diário Jorge Barreto esclareceu que na realidade foram detetados esta quinta-feira, quatro casos novos, sendo que o quinto caso anunciado pelo Ministério da Saúde trata-se de um caso da ilha do Sal que voltou a ser testado e que voltou a acusar positivo, e anunciou que o único caso da Praia na verdade trata-se de uma pessoa de São Miguel que pretendia viajar para outra ilha e que acusou positivo no teste de PCR.

Sendo assim registram-se dois casos no Sal, um em São Miguel e um em Santa Catarina de Santiago. O número de concelhos com a doença subiu para 13 com a inclusão de São Miguel.

Igualmente avançou que se registaram 22 casos suspeitos, sendo que a ilha do Sal e Tarrafal de Santiago têm 5 cada, Santa Catarina de Santiago 4, São Vicente 3, Ribeira Grande de Santiago 2 e São Lourenço dos Órgãos, Praia e São Salvador do Mundo com 1 cada.

Sobre os dois doentes que estão em estado crítico e que estão internados no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia e no Hospital Regional Ramiro Figueira no Sal, a mesma fonte assegurou que não houve nenhuma evolução para uma “situação mais desfavorável”.

Cabo Verde conta atualmente com 1003 casos acumulados de Covid-19, sendo que 8 resultaram em óbito, 562 recuperados, dois doentes evacuados para os seus países de origem, estando 431 doentes ativos.