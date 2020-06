Mais de 20 milhões de americanos terão sido infetados, diz CDC

25/06/2020 17:40 - Modificado em 25/06/2020 17:41

Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) foca-se nas pessoas assintomáticas. Autoridades apelam às populações mais jovens sem sintomas que sejam testadas proativamente.

© Reuters

Os especialistas da agência governamental norte-americana para a Saúde acreditam que mais de 20 milhões de americanos podem ter contraído a infeção do novo coronavírus – um número dez vezes superior à contagem oficial divulgada pelas autoridades, apurada a partir dos testes.

Estes dados referem-se a pessoas assintomáticas, que podem ter ou já ter tido a doença, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (US Centers for Disease Control and Prevention, CDC), citado pelo Guardian.

A estimativa, baseada nos testes serológicos usados para determinar a presença de anticorpos, sinal de que a pessoa testada já esteve infetada com Covid-19, é feita com recurso ao número de casos conhecidos – entre 2,3 e 2,4 milhões – e à taxa média de anticorpos detatados nos testes serológicos.

Se confirmada, a estimativa sugere que a percentagem de mortes associadas à doença nos Estados Unidos é mais baixa do que o que é agora reportado. Recorde-se que mais de 120 mil americanos morreram desde o início da pandemia no país.

Esta informação surge numa altura em que as autoridades sanitárias reportam que muitos dos novos casos de infeção são jovens que não exibem sintomas e podem não saber que têm Covid-19. Por esse motivo, as autoridades apelam às populações mais jovens sem sintomas que mantêm contacto com populações mais vulneráveis, como idosos, para que sejam testadas proativamente, assegurando que não geram surtos.

Em Notícias ao Minuto