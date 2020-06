Jovem de 14 anos resiste a violação e acaba por ser queimada viva

25/06/2020 15:35 - Modificado em 25/06/2020 15:35

Agressores eram estudantes da mesma escola que a vítima.

Uma menina de 14 anos foi vítima de um ataque sexual na Índia. A jovem conseguiu fazer frente aos dois atacantes mas acabou por ser queimada viva.

O ataque aconteceu na região de Bemetera, na segunda-feira. Depois de ter mostrado resistência, os dois homens acabaram por queimá-la com óleo de parafina. Esta sofreu queimaduras em 80% do corpo e acabou por morrer no hospital.

A vítima foi atacada quando tomava conta das cabras da família, num campo a cerca de 200 metros da sua casa. Os pais estavam ausentes no momento e quando chegaram e deram conta da menina, deram logo o alerta.

Já no hospital, a jovem ainda conseguiu dar à polícia as identidades da dupla que a atacou, que seriam estudantes na sua escola.

A polícia deteve, entretanto, um jovem de 14 anos e outro de 22. Serão acusados pelo homicídio da menina, que acabou por morrer esta quarta-feira.

