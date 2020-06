Cabo Verde passa a barreira dos 1000 infetados com mais 5 casos registados

25/06/2020 14:57 - Modificado em 25/06/2020 14:57

Com mais cinco casos registados esta quinta-feira, no Sal, na Praia e em Santa Catarina de Santiago, o nosso país ultrapassou a barreira dos mil casos acumulados de covid-19.

Conforme comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança Social, foram analisadas 199 amostras nos dois laboratórios do país e somente cinco acusaram positivo, sendo 3 na ilha do Sal, e Cidade da Praia e Santa Catarina de Santiago com um cada.

Das amostras analisadas 193 acusaram negativo, sendo 93 da Cidade da Praia, 40 de Santa Catarina de Santiago, 12 de São Salvador do Mundo, 47 do Sal, 1 de São Vicente. Está ainda uma amostra pendente.

O país contabiliza neste momento 1004 casos acumulados de Covid-19, dos quais resultaram em 8 óbitos a lamentar, 562 casos recuperados, estando 432 casos ativos.