Clubes vão decidir desfecho da época desportiva em São Vicente

Depois de três meses com as provas suspensas devido a pandemia da covid-19, os clubes do 1º e 2º escalão de São Vicente vão poder hoje decidir o desfecho da época desportiva, conforme convocatória da Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV).

O NN já tinha avançado em primeira mão que a pretensão da ARFSV, de acordo com o presidente da direcção, César Lima, passava pela anulação de todas as provas, sem que haja campeões nem subidas e descidas de divisão, ou decretar como campeã regional as equipas que estavam a liderar os dois escalões quando foram interrompidas as competições.

Ao longo desta paragem alguns clubes mostraram disponibilidade em querer terminar dentro das quatro linhas as provas regionais, mas tal foi perdendo fulgor com o passar do tempo, devido a muitos fatores, sendo o primeiro de ordem financeira.

Esta situação será finalmente decidida esta quinta-feira, quando os clubes dos dois escalões se reunirem em Assembleia Extraordinária, na sede do Canal Futebol Clube.

De realçar que, na 1ª Divisão, quando as provas foram suspensas, faltavam apenas duas jornadas e três clubes lutavam pelo título de campeão regional, sendo elas a Académica do Mindelo na liderança isolada com 23 pontos, seguida do Batuque 22 e Mindelense 20.

Já na segunda divisão igualmente faltavam duas jornadas e o Amarante seguia líder com 15 pontos, Ribeira Bote 14, Calhau 12 e Corinthians 11 pontos.