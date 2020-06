Biosfera 1 lança Linha Verde para denúncia de caça de tartarugas durante campanha de proteção

A Linha Verde, conforme o presidente da associação ambiental Biosfera 1, Tommy Melo, vai servir para que as pessoas possam denunciar, de forma anónima se preferirem, qualquer actividade ilícita na questão das tartarugas marinhas ou mesmo na apanha de areia.

Com esta linha verde, qualquer cidadão, de forma gratuita, pode ligar e fazer as denuncias, que serão recebidas pela instituição que os vai encaminhar às autoridades competentes.

Em São Vicente a campanha de proteção das tartarugas marinhas, arrancou esta segunda-feira, 23 de junho, com a Biosfera 1 a operar em parceria directa com outras entidades na ilha, entre as quais o Instituto do Mar (IMar) e a Associação Ponta d´Pom.

Serão feitas vigias, tanto para o controlo da actividade ilícita relacionada com as tartarugas como a relacionada com a extração de areia, desde o norte de Baía até à zona do Calhau.

Quanto a Santa Luzia, o início da campanha deverá acontecer no final desta semana e, par tal, este ambientalista espera que na época em que estamos não tenham grandes problemas em termos de captura ilegal, tanto em Santa Luzia como no Ilhéu Raso, “tendo em conta que as comunidades piscatórias já vêm trabalhando com a Biosfera 1 e numa grande parceria”, afiançou.

A campanha também contempla factores relacionados com a pandemia da covid-19, tendo a instituição entrado em contacto com a Delegacia de Saúde de São Vicente que, assegurou Tommy Melo, respondeu com prontidão para a realização de testes a todo o pessoal que for trabalhar em Santa Luzia.