Covid-19. Sal vai ter laboratório de testes “até ao fim do mês”

25/06/2020 00:56 - Modificado em 25/06/2020 00:56

A garantia foi dada, na tarde de quarta-feira, pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva na sua intervenção no parlamento, no debate mensal com os deputados, durante a segunda sessão parlamentar ordinária de junho.

Para o líder do executivo “até ao final deste mês” será instalado um laboratório para diagnóstico da covid-19 na ilha do Sal e posteriormente outro na ilha da Boa Vista, para reduzir os constrangimentos do envio das amostras para análise noutras ilhas.

Tal tem como objetivo possuir capacidade de diagnóstico reforçada, para além de servir a população, melhorar o sentimento de segurança e tornar Cabo Verde num “destino seguro” para a retoma do turismo.

De recordar que atualmente, os testes de diagnóstico à covid-19 são feitos nos laboratórios de virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública na cidade da Praia e, a partir de junho, na ilha de São Vicente.

O governo pretende ainda reforçar os laboratórios de virologia do arquipélago que asseguram o diagnóstico da covid-19 com equipamentos, materiais e reagentes, num investimento de mais de 3,7 milhões de euros.

“Atendendo à demanda na realização diária de testes de covid-19, torna-se necessário o reforço dos laboratórios de virologia, nomeadamente com equipamentos, materiais e reagentes de consumo para a análise e deteção do [novo] coronavírus”, lê-se na resolução do conselho de ministros de 23 de junho.

Com um acumulado de 999 casos de covid-19 desde 19 de março, com oito óbitos, mas mais de metade (499) já foram considerados recuperados, Ulisses Correia e Silva garante que sistema de saúde de Cabo Verde “não colapsou” e que ainda tem “capacidade de resposta”.

“O país resistiu e deu repostas para além daquilo que seria previsível”, garantiu.