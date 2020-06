Trajecto Av. Manuel Matos – Ribeira Julião ganha Ciclovia e Percurso Pedestre – c/vídeo

25/06/2020 00:40 - Modificado em 25/06/2020 00:40

A Câmara Municipal de São Vicente lançou esta quarta-feira, o lançamento da primeira pedra para a empreitada de execução da Ciclovia e Percurso Pedestre no sentido Av. Manuel de Matos – Ribeira de Julião.

Uma obra que segundo o edil Augusto Neves, no ato do lançamento, à semelhança da que se encontra em construção no percurso Campim-Lazareto, vai servir para a toda a população na prática de exercícios, bem como andar de bicicleta no local.

Relembrando que esta quarta-feira, 24 junho, dia de São João e que este ano, as tradicionais festas foram canceladas. Neves recorda que normalmente, por esta altura, após a missa, centenas a milhares de pessoas, acompanham os tocadores até à Ribeira de Julião e que a ciclovia, vai servir para o próximo ano, “para que as pessoas possam ir mais confortável e na segurança do espaço”.

“Esta é uma ciclovia, mas também um percurso para pedestres, poderem caminhar com mais segurança até a Ribeira de Julião, com mais segurança e sem problemas com os carros na estrada”, realçando ainda que estão a analisar a construção de obras semelhantes noutras zonas, cujo objetivo é criar maiores zonas de segurança para a prática de exercício e transformar Mindelo numa cidade saudável.

Diz ainda, que a edilidade, quando pensou na construção da ciclovia, também pensou na resolução da questão da rotunda perto do ISECMAR que já tirou várias vidas.

A empreitada vai ser financiada pelo Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo e pela Câmara Municipal de São Vicente.

Atualmente, a Câmara de São Vicente tem em curso as obras do projecto de empreitada de vias do centro da cidade e arredores, com Ribeirinha e Ribeira Bote, em betuminoso, e pavimentação sobre calçada.

A requalificação da asfaltagem está orçada em 81 mil contos, deverá estar concluída no prazo de cinco meses e abranger ruas, avenidas e localidades como Rua Baltasar Lopes da Silva, Rua Fernando Ferreira Fortes, Rua do Coco, Praça Estrela, Rua do Clube Castilho, Rua Argélia, Rua Angola, Avenida Capitão Ambrósio, Rua da Escola Técnica, Avenida dos Salesianos, Rua 5 de Julho, Rua de Morguino e Ribeirinha, entre outras.