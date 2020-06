NASA revela como lançará helicóptero em Marte

24/06/2020 16:08 - Modificado em 24/06/2020 16:09

O novo equipamento seguirá a bordo da missão Perseverance.

ANASA está nos preparativos finais do lançamento de uma nova missão a Marte, a Perseverance, que incluirá um helicóptero que será usado para explorar a superfície de Marte.

É uma nova abordagem à exploração do ‘Planeta Vermelho’ e que a NASA aproveita para demonstrar no mais recente vídeo partilhado pela página de Twitter do Jet Propulsion Laboratory. Além deste helicóptero, a missão também colocará um novo rover, que se juntará assim ao Curiosity na procura por sinais de formas de vida.

A missão Perseverance está prevista para o dia 20 de julho.