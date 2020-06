São Vicente: Sete amostras com resultados negativos para covid-19

24/06/2020 15:24 - Modificado em 24/06/2020 15:24

Depois do surgimento, ontem, de dois novos casos de infeção pelo novo coronavírus em São Vicente, 12 pessoas foram colocadas em quarentena no Centro de Estágio da FCF, sendo que sete das amostras recolhidas e analisadas no laboratório de virologia da ilha acusaram negativo para o novo coronavírus.

Conforme informações recolhidas pelo NN, estas pessoas são contactos próximos dos dois novos casos que ontem surgiram na ilha, pelo que ainda decorre a investigação epidemiológica em torno da origem destes casos e também de todos os contactos diretos e indiretos.

Ontem a ilha tinha 174 pessoas de quarentena, conforme informações avançadas pelo diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças do Ministério da Saúde, Jorge Barreto, mas devido a estes novos casos o número teve uma subida substancial após a primeira ação da investigação epidemiológica.

São Vicente tem neste momento 12 casos acumulados de covid-19, sendo 8 recuperados e 4 ativos.