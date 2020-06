Cabo Verde regista mais 15 novos casos de covid-19 e total sobe para 997

24/06/2020 15:16 - Modificado em 24/06/2020 15:16

Com mais 15 novos casos positivos de covid-19, detetados hoje na cidade da Praia, em Santa Cruz e no Sal, informou o Ministério da Saúde e da Segurança Social.

Os 15 novos casos positivos de Covid-19 são dez na ilha de Santiago (nove na Praia e um em Santa Cruz) e cinco no Sal. Cabo Verde passa assim a contar com 997 casos acumulados de Covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (776), Sal (147), Boa Vista (57), São Vicente (12), Santo Antão (4) e São Nicolau (2).

Conforme o MSSS foram analisadas um total de 269 amostras, nos dois laboratórios de virologia do país, das quais 200 acusaram negativo, sendo 167 da cidade da Praia (64 de controlo de doentes em seguimento), 1 de São Domingos, 1 de Ribeira Grande de Santiago, 1 de Santa Catarina, 4 do Tarrafal de Santiago, 16 da ilha do Sal e 7 de São Vicente.

Neste momento estão 15 amostras pendentes à espera de resultados e 39 resultados de controlo de doentes em seguimento sem alterações.

A mesma fonte notifica que com mais estes 15 novos casos, o nosso país passa a contar agora com 997 casos acumulados de covid-19, 8 óbitos, faltando a atualização do número de casos ativos e recuperados a nível nacional.

“Os doentes com infeção ativa continuam em isolamento, sendo que dois dos doentes estão em estado grave” concluiu o Ministério da Saúde e da Segurança Social.