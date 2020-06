Dia Internacional de Combate às Drogas com o lema “Melhor Conhecimento para Melhores Cuidados”

24/06/2020 01:28 - Modificado em 24/06/2020 01:28

Celebra-se, no próximo dia 26 de junho, o Dia Internacional de Combate às Drogas, este ano, com o lema elegido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, UNODC, – “Melhor Conhecimento para Melhores Cuidados”.

Todos os anos, a ONU, por meio do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC), enfatiza a Campanha Internacional de Prevenção às Drogas, em Viena, nesta data, é divulgado o Relatório Mundial de Drogas contendo informações actualizadas do mundo todo sobre consumo, produção e tráfico de drogas.

O lema visa reforçar o facto de que os transtornos relacionados ao uso de drogas são um problema de saúde multissectorial, resultante de uma complexa interação de fatores que estão fora do controle do indivíduo, assim sendo, os transtornos relacionados ao uso de drogas, não devem ser considerados como um transtorno adquirido por vontade própria do usuário, e assim sendo, a pessoa dependente de drogas não deve ser punida, mas sim tratada.

Segundo especialistas, a conscientização dos jovens deve começar no ambiente escolar. Para isso, é necessário que a abordagem da questão conte com profissionais devidamente preparados, porque é importante transmitir aos jovens informações de carácter científico.

Atingir esta faixa etária é fundamental pois, segundo o Ministério da Saúde, dois terços dos jovens entre 13 e 15 anos de idade já experimentaram algum tipo de droga.

Neste aspecto, a educação tem um papel preponderante, porque ela é o princípio na formação da cidadania, do ser humano em todo o seu contexto, de suas ideias, de suas ações e carácter. O dia 26 de junho foi a data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o Dia Internacional de Combate às Drogas