Número de recuperados ultrapassa casos ativos de covid-19 no país

24/06/2020 00:55 - Modificado em 24/06/2020 00:55

Conforme informações fornecidas hoje pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, Cabo Verde teve hoje o registo de mais 59 pessoas recuperadas da covid-19, atingindo os 499, ultrapassando assim o número de casos ativos que é de 474.

A informação foi avançada pelo diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, durante a conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da covid-19 em Cabo Verde, afirmando que dos 59 doentes que receberam alta, 32 são da Praia, 24 em Santa Cruz e 3 do Sal.

A mesma fonte especificou que dos 499 recuperados, a Praia tem neste momento 395, Boa Vista 53, Sal 5, Tarrafal de Santiago 2, São Domingos 1, Santa Cruz 33, Santa Catarina de Santiago 1, São Vicente 8 e Ribeira Grande de Santo Antão 1. Já em termos de doentes em isolamento no território nacional avançou que são 474 pessoas.

De acordo com Jorge Barreto, foram registados esta terça-feira, mais 39 novos casos e não 40 como anunciado no comunicado de imprensa do MSSS, referindo que um é de controlo de doente em seguimento, da cidade da Praia.

Em quarentena, avançou, estão neste momento 1247 pessoas sendo, Santa Cruz 403, Sal 324, São Vicente 174, Santa Catarina de Santiago 111, Tarrafal de Santiago 65, São Salvador do Mundo 34, Ribeira Grande de Santo Antão 45, Porto Novo 10, Praia 21, São Domingos 3, Maio 14, São Nicolau 9, São Filipe 10, Ribeira Grande de Santiago 20 e Brava 4.

Cabo Verde tem neste momento 983 casos acumulados de covid-19, das quais 474 ativos, 499 recuperados, 8 óbitos e 2 repatriados.