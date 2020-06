Cabo Verde adia voos internacionais para agosto

24/06/2020 00:23 - Modificado em 24/06/2020 00:23

A retoma dos voos internacionais de e para Cabo Verde, que estavam inicialmente previstas para o início do mês de julho, foram adiadas pelo Governo para o mês de agosto.

Conforme o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, esta decisão vem na sequência do aparecimento de muitos casos de covid-19, sobretudo na ilha do Sal que é o hub aéreo do país e também em Santiago.

“Nas últimas semanas vimos um recrudescimento dos casos em alguns países que entraram em processo de desconfinamento e também a nível nacional tivemos um aumento em algumas ilhas que não era de esperar. Perante isto, e perante o parecer técnico do Ministério da Saúde, o Governo decidiu que as ligações internacionais só serão retomadas no início de agosto” adiantou Carlos Santos, citado pelo Expresso das Ilhas.

A mesma fonte realçou que há uma decisão “clara” de que os voos nacionais vão ser retomadas em julho, que de resto já tinha sido anunciado pelo executivo anteriormente e publicado no Boletim Oficial a 29 de maio.

De realçar que a nível dos voos internacionais algumas companhias aéreas como a Cabo Verde Airlines e a TAP já tinham anunciado a retoma dos voos a partir de 01 de julho.