COVID-19: Os dois casos de S. Vicente podem ser de transmissão comunitária

23/06/2020 14:49 - Modificado em 23/06/2020 14:49

Os dois novos casos diagnosticados hoje em São Vicente são de transmissão comunitária, pelo que neste momento as autoridades sanitárias estão no terreno a seguir os contactos.

Ainda sem muitas informações sobre os dois novos casos positivos de covid-19, que surgiram hoje em São Vicente, sabe o NN apenas que advêm de transmissão comunitária do vírus da covid-19.

Neste momento a equipa da Delegacia de Saúde de São Vicente, está no terreno a fazer a investigação epidemiológica, visto que para além dos dois infetados estão ainda 12 pessoas em isolamento no centro de estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

Sem avançar com informações detalhadas destes novos casos, o Delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, garantiu que neste momento o mais urgente é identificar as pessoas que são contactos, quer dos dois casos confirmados quer das 12 pessoas que estão em isolamento no Centro de Estágio da FCF.