Covid-19. Com mais 40 casos positivos total nacional passa para 986

23/06/2020 13:36 - Modificado em 23/06/2020 13:36

Cabo Verde registou esta terça-feira, 23, mais 40 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, identificados na cidade da Praia, Sal, São Vicente, Santa Catarina de Santiago e Ribeira Grande de Santiago, informou o Ministério da Saúde.

Os laboratórios de virologia da cidade da Praia e de São Vicente processaram 253 amostras, sendo que 40 resultaram em novos casos positivos de Covid-19, ainda 170 negativos, 10 pendentes e 33 resultados de seguimento de doentes que mantiveram positivos.

Na cidade da Praia foram processadas 159 amostras, onde foram identificados 16 novos casos positivos, das quais 6 na Praia, 3 de Santa Catarina de Santiago e 7 do Concelho de Ribeira Grande de Santiago. Testaram negativo 107 amostras, sendo 44 da Praia (32 de controlo de doentes em seguimento), Santa Cruz 24 de controlo de doentes em seguimento, 22 em Santa Catarina de Santiago, 1 do Hospital Regional Santa Rita Vieira, 15 de Tarrafal de Santiago e 1 de Ribeira Grande de Santiago.

Já o laboratório de virologia de São Vicente analisou 94 amostras, que resultaram em 24 novos casos, sendo 22 do Sal e 2 de São Vicente. Tiveram resultados negativos 63 amostras, sendo 61 do Sal, 1 de São Vicente e 1 da Boa Vista. Estão pendentes ainda 5 amostras.

Dois exames de controlo de doentes da ilha do Sal mantiveram positivos. Cabo Verde conta neste momento com 986 casos acumulados de covid-19, 8 óbitos, faltando a atualização do número de casos ativos e recuperados.