Covid-19: “Não vai haver aumento de impostos nem cortes salariais”

22/06/2020 23:55 - Modificado em 22/06/2020 23:55

A garantia foi dada pelo governo, que assegurou ainda que o executivo tem feito tudo no combate a esta pandemia.

O ministro de Estado, Fernando Elísio Freire, garantiu esta segunda-feira que “não haverá nenhum tipo de corte nos salários, não haverá diminuição de nenhum tipo de prestações sociais, não haverá aumento de impostos”.

O porta-voz do executivo, no final de audições do Governo aos partidos políticos com assento parlamentar, para apresentar a proposta do Orçamento do Estado Retificativo para 2020, antes de seguir para o parlamento, reafirmou que não haverá nenhum corte, mas pediu um “esforço suplementar” aos cabo-verdianos, para poder enfrentar “com sucesso” o combate à covid-19 sem diminuição de prestações sociais.

Fernando Elísio Freire disse que, com a pandemia, o Governo definiu como prioridades a saúde e segurança sanitária, segurança jurídica, nas instituições e na proteção civil, proteção das pessoas e das famílias, proteção dos postos de trabalho e das empresas, equilíbrio macroeconómico e coesão social.

O também ministro da Presidência do Conselho de Ministros e ministro do Desporto, pediu ainda um “esforço suplementar” aos cabo-verdianos, para poder enfrentar “com sucesso” o combate à covid-19.