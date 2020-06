O Instituto Marítimo e Portuário celebra Dia Mundial do Marítimo com nova cédula marítima

22/06/2020 23:46 - Modificado em 22/06/2020 23:46

A data, 25 de junho, o Dia Mundial do Marítimo, celebra-se sob o lema “Os marítimos são trabalhadores-chave”, sendo que este ano a Organização Marítima Internacional, IMO, exortou os Estados Membros a reconhecerem os marítimos como trabalhadores-chave no contexto atual da pandemia da Covid-19, fornecendo apoio, assistência e incentivos no desempenho de tão nobre profissão.

Os marítimos estão na linha da frente da pandemia do Covid-19, desempenhando com profissionalismo, resiliência e perseverança um papel essencial na manutenção do fluxo de bens vitais como alimentos, medicamentos e suprimentos médicos.

No entanto, esta pandemia causou condições difíceis de trabalho para os mesmos, incluindo incertezas e dificuldades sobre acesso a portos, reabastecimento, troca de tripulação e repatriamento.

Neste sentido, o IMP quer aproveitar a efeméride para fazer o lançamento oficial da nova cédula marítima, fazendo a entrega das primeiras cédulas emitidas a dois marítimos.

O impacto desta pandemia no transporte marítimo atingiu, e continua a atingir, várias vertentes.