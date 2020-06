Cabo Verde registou 194 casos positivos de covid-19 em oito dias

22/06/2020 20:24 - Modificado em 22/06/2020 20:25

Desde o início da pandemia da covid-19 em Cabo Verde, que teve o seu primeiro caso registado a 19 de março na Boa Vista, que o nosso país não tinha o registo de uma semana de tantos casos de covid-19, onde foram detetados 194 novos casos, sobretudo nas ilhas de Santiago e Sal.

Numa fase em que a doença está a alastrar pelas ilhas de Santiago e Sal, os números diários de infetados só aumentam, pelo que no decorrer das últimas semanas epidemiológicas o número de infetados está a aumentar consideravelmente.

Numa pesquisa feita pelo Notícias do Norte desde a segunda-feira, 15, até hoje o número de infetados em todo o território nacional foi de 194, ultrapassando a primeira semana de junho que foi aquela que até então tinha registado mais casos de infetados com 103. Até aquela data o nosso país tinha registado 750 casos acumulados de covid-19 e 354 recuperados.

Sobressaem as ilhas de Santiago e do Sal que têm sido os principais focos da doença do novo coronavírus no arquipélago, sendo que a ilha de Santiago teve neste período 142 novos casos positivos de covid-19 (Praia 100, Santa Cruz 29, Ribeira Grande de Santiago 4, Hospital Santa Rita Vieira 4, Santa Catarina 4 e São Salvador do Mundo 1), ao passo que a ilha mais turística do país contabilizou 48 casos.

Neste momento Cabo Verde contabiliza 944 casos acumulados de covid-19, sendo 494 ativos, 440 recuperados, 8 óbitos e 2 repatriados.