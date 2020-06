Com mais 54 casos de covid-19 Cabo Verde regista maior número diário de novos infetados

22/06/2020 14:19 - Modificado em 22/06/2020 14:19

O nosso país registou esta segunda-feira, 22 de junho, o maior número de novos casos diários da infeção pelo novo coronavírus, com 54 casos confirmados no Sal, Santa Cruz, cidade da Praia e Hospital Santa Rita Vieira de Assomada. O número acumulado de casos passa agora para os 944.

Desde o começo da pandemia da covid-19 em Cabo Verde, que teve o seu primeiro caso diagnosticado a 19 de março na ilha da Boa Vista, que o nosso país não tinha tido mais de 50 novos casos diários da covid-19, sendo que até ao momento o maior número de infetados detetados em 24 horas foi precisamente na Boa Vista, quando 45 trabalhadores do Hotel Riu Karamboa acusaram positivo para o novo coronavírus.

Neste aumento brusco do número de casos diários, registado hoje, destaque-se a ilha do Sal com 22 novos casos, Santa Cruz 21 e ainda a cidade da Praia 9 e Santa Catarina 2.

Conforme o Ministério da Saúde e da Segurança Social, das amostras analisadas nos dois laboratórios de virologia do país, 246 tiveram resultado negativo, das quais 130 na cidade da Praia, incluindo 4 de controlo de doentes em seguimento, 28 em Santa Cruz, 2 em Santa Catarina de Santiago, 2 do Tarrafal de Santiago, 2 de São Lourenço dos Órgãos, 66 no Sal, 1 de São Vicente, 7 do Paul e 4 de Ribeira Brava de São Nicolau.

A mesma fonte frisa que ainda estão 18 amostras pendentes à espera de resultados.

Cabo Verde contabiliza agora 944 casos acumulados de covid-19, 8 óbitos, faltando a atualização do número de casos ativos e recuperados, que serão anunciados na tarde de hoje na habitual conferência de imprensa sobre o ponto de situação da covid-19 no país.