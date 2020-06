Ilha do Sal com 121 casos de covid-19 em 22 dias

Com os 22 novos casos de covid-19 identificados hoje, a ilha do Sal atingiu os 121 casos acumulados de covid-19 em apenas 22 dias, após o primeiro caso local surgido no passado dia 01 de junho. Ontem a ilha já tinha registado 25 novos casos de covid-19.

Depois de ter registado no passado dia 01 de junho o seu primeiro caso local de covid-19, a ilha do Sal continua a ser fustigada pela pandemia da covid-19, com um aumento exponencial do número de novos casos positivos diagnosticados diariamente.

De realçar que ontem, o Ministério da Saúde deu conta de 25 novos casos na ilha, que hoje viu mais 22 novos casos serem diagnosticados nas amostras da ilha processadas nos laboratórios de virologia da Praia e do Mindelo. Em dois dias houve o registo de 47 casos identificados na ilha mais turística de Cabo Verde.

Neste momento a ilha regista 121 casos acumulados de covid-19, sendo 118 ativos, um óbito e dois recuperados. Cabo Verde registou hoje mais 54 novos casos de covid-19, passando o acumulado nacional para os 944.