Plácido Vaz lança single de apresentação do seu primeiro álbum

22/06/2020 00:15 - Modificado em 22/06/2020 00:15

O single intitulado “Gana Bai” do cantor e compositor cabo-verdiano, faz parte do primeiro álbum do artista, que brevemente estará no mercado.

Será o primeiro de vários singles que antecedem o álbum que está em produção e de nome ‘Caminho Lonji’”, precisou, com músicas de Cabo Verde, produzido em conjunto com o colega músico Jota, do grupo Kriol’Art, e “mais alguns produtores e músicos amigos”.

Lançado nas plataformas digitais esta sexta-feira, o seu primeiro, conforme o cantor fala da separação, emigração, saudades do país, familiares e amigos. O tema, refere, foi escrito pelo seu irmão Natalino Vaz (Young TB).

A produção ficou a cargo do músico e produtor cabo-verdiano Edson Sanches (Julinho), residente em Aveiro (Portugal), que também está a produzir vários outros temas do primeiro álbum de Plácido Vaz “Caminho Lonji”.

As restantes músicas do álbum a ser brevemente apresentado, deverá ter entre 10 a 12 faixa, conforme informou o artista, são todas composições de Plácido Vaz.

Plácido Vaz, 32 anos, é natural do concelho de Achada Bolanha, Calheta de São Miguel, interior de Santiago, residente na cidade portuguesa do Porto, onde estuda Direito e desde 2013 tem feito concertos quer a solo, como também com amigos e com a Banda Kriol’Art.

Em Abril deste ano participou na segunda edição do Festival Luso-Brasileiro “Casa, Café & Companhia” apresentado pela jornalista brasileira Cláudia Rolim.