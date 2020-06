PJ detém integrantes de três grupos de “gangues” rivais acusados de vários crimes entes os quais homicídio

21/06/2020 23:59 - Modificado em 22/06/2020 00:00

Os indivíduos são suspeitos da prática de crimes de homicídio, homicídio tentado, detenção e disparo de arma de fogo, motim, tráfico de drogas e roubo com violência sobre pessoas e coisas, cometidos desde de 2014 na cidade da Praia.

No comunicado a Polícia Judiciária refere ter procedido à detenção de 17 indivíduos do sexo masculino, com idade compreendidas entre os 16 e os 36 anos, oito dos quais detidos em flagrante delito e nove fora de flagrante delito, na sequência de uma série de investigações que tinha em curso o que desencadeou, neste fim-de-semana, a operação na localidade de Achada Grande Trás.

Ainda na sequência do cumprimento de 25 mandados de buscas a residências, conforme a PJ, foram apreendidas, 10 armas de fabrico artesanal, denominadas de “boca bedjo”, 15 armas brancas, 17 munições calibre 12mm e 30 ‘tacos’ de cannabis.

Foram apreendidos um plasma, um aparelho de micro-ondas, um leitor de DVD e um leitor de CD, que se presume serem objetos provenientes de roubo.

Segundo a mesma fonte, os detidos, que fazem parte de três grupos rivais, que viviam em constante conflito entre si, e causavam transtornos aos moradores, serão presentes, dentro do prazo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.

Nesta operação, na qual participou um contingente de 272 efetivos, a PJ contou com o apoio crucial da Polícia Nacional e das Forças Armadas.