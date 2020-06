Supremo Tribunal de Justiça analisa pedido de habeas corpus de Alex Saab Morán

21/06/2020 23:23 - Modificado em 21/06/2020 23:23

O cidadão de 48 anos, Alex Saab Morán, de dupla nacionalidade, colombiana e venezuelana, que se encontra detido na Cadeia de Ribeirinha, em São Vicente, está a aguardar uma decisão do pedido de habeas corpus que deu entrada no Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo a agência de notícias cabo-verdiana, o pedido de habeas corpus deu entrada na quinta-feira, 18, pela defesa do detido, no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), podendo esta instância judicial emitir uma decisão no início desta semana.

No entanto, não se sabe, quais os fundamentos utilizados pela defesa de Alex Saab Morán, pois esta não quis prestar quaisquer declarações.

Detido a 12 Junho, no Sal, pela Polícia Judiciária, a bordo de um avião privado, é acusado de branqueamento de capitais, tráfico de droga, entre outras infracções, cometidas nos Estados Unidos da América (EUA) e já algum tempo vinha sendo procurado na sequência de “alerta vermelho” lançado pela Interpol (Polícia Internacional).

A Procuradoria-geral da República informou na sexta-feira que o processo de extradição de Alex Saab Morán comporta uma fase administrativa e uma outra judicial, que se inicia após a decisão favorável do pedido de extradição, pela ministra da Justiça.

Entretanto, o caso poderá ganhar novos contornos se o STJ autorizar o pedido de habeas corpus interposto na última quinta-feira.