Ministro da Saúde assume que Governo poderá adiar reabertura dos voos

21/06/2020 15:47 - Modificado em 21/06/2020 15:47

Arlindo do Rosário fez este anúncio ontem na cidade da Praia, reiterando que existe a possibilidade de adiar a reabertura dos voos nacionais e internacionais caso a situação epidemiológica assim justificar.

O MSSS assegurou que o Governo avalia periodicamente as decisões, os impactos em função, não só da situação epidemiológica a nível nacional como também internacional. Por isso, deixou a garantia que a data indicada para a retoma das ligações aéreas poderá ser adiada para uma outra altura.

“Neste sentido, todas as decisões serão devidamente ponderadas e implementadas, sempre com a preocupação de defender, a todo o custo, a segurança sanitária dos cabo-verdianos” salientou o ministro.

O mesmo adiantou que a decisão do Governo em não fazer testes rápidos e PCR a todos os que chegam ao país, advém impossibilidade de Cabo Verde realizar nos aeroportos tais testes. “Não é apenas uma impossibilidade de Cabo Verde, mas de vários países, em operacionalizar algo que exigiria termos testes rápidos, com a realização num espaço de uma hora, fiáveis, com a realização de PCR a todos aqueles que demandam Cabo Verde, incluindo turistas. Ter de fazer testes rápidos, fiáveis, num espaço de uma hora, nos aeroportos, não existe em nenhum país” concluiu.