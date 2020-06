Dois doentes com covid-19 em Santo Antão com resultados negativos no primeiro teste

20/06/2020 17:16 - Modificado em 20/06/2020 17:16

Dois doentes dos quatro doentes que estão em isolamento no Concelho da Ribeira Grande em Santo Antão, tiveram resultado negativo no primeiro teste de controlo para Covid-19, conforme anunciou hoje o Ministério da Saúde, pelo que agora ficam à espera do segundo teste e mediante o resultado poderão ter alta.

Conforme pôde apurar o Notícias do Norte, estes testes de controlo de doentes em seguimento são de dois cidadãos nacionais que testaram positivo para covid-19 no passado dia 11 de junho, isto depois de terem tido resultado positivo em testes rápidos aplicados pela Delegacia de Saúde da Ribeira Grande.

Por outro lado, dois outros doentes mantiveram com resultados positivos para a covid-19.

De realçar que Santo Antão tem neste momento quatro casos confirmados de covid-19 e estão em isolamento na aérea reservada pelo Hospital Regional João Morais, desde a passada terça-feira, 09, quando testaram positivo em testes rápidos.

Cabo Verde registou hoje mais 15 casos positivos de covid-19, dos quais 12 na cidade da Praia, um na ilha do Sal e dois em São Salvador do Mundo, perfazendo o país assim 863 casos acumulados da doença.