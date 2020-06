Cabo Verde com mais 15 casos eleva total para 863

20/06/2020 16:33 - Modificado em 20/06/2020 17:20

Cabo Verde registou hoje mais 15 novos casos de Covid-19, sendo identificados na ilha de Santiago e no Sal, elevando o total nacional para 863, segundo informação do Ministério da Saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, 14 dos novos casos foram identificados a partir da análise de 172 amostras no Laboratório de Virologia da cidade da Praia, referentes à ilha de Santiago, sendo 12 na Praia e 2 do Concelho de São Salvador do Mundo.

Tiveram ainda resultados negativos 66 amostras da cidade da Praia, das quais 43 de controlo de doentes em seguimento, 2 de São Salvador do Mundo, 19 de Santa Catarina, 1 do Hospital Santa Rita Vieira e 2 em Tarrafal. Estão neste momento 16 amostras pendentes.

No laboratório de virologia de São Vicente, dos 30 exames realizados houve apenas um novo caso positivo, pertencente a ilha do Sal. Tiveram resultado igualmente positivo quatro amostras de controlo de doentes em seguimento de São Vicente e Santo Antão, cujos resultados se mantiveram.

Vinte e quatro amostras testaram negativo, sendo 22 de São Vicente, 2 de controlo de doentes em seguimento de Santo Antão e um da ilha do Sal.

“Os doentes com infeção ativa continuam em isolamento, sendo que dois doentes continuam em estado grave” informou a mesma fonte,

Cabo Verde contabiliza agora 863 casos acumulados de covid-19, oito óbitos, 388 recuperados e 466 casos ativos.