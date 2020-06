São Vicente tem 491 pessoas em quarentena

Ailha de São Vicente apesar de ter dois casos ativos de covid-19, tem neste momento mais de 400 pessoas em quarentena, isto em virtude dos casos importados da ilha do Sal, mas também de pessoas que chegam a ilha, informou o hoje o Ministério da Saúde.

Conforme o diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, a nível nacional estão em quarentena 1.352 pessoas, sendo a ilha de São Vicente com 491, Santa Cruz 424, Cidade da Praia 229, Maio 14, São Domingos 43, Santa Catarina de Santiago 79, Brava 8, São Filipe 10, Porto Novo 8, Ribeira Grande de Santo Antão 32 e São Nicolau 14.

Jorge Barreto, apontou ainda que não foram 26 novos casos reportados hoje, mas sim 25, tendo havido um lapso, pelo que a cidade da Praia registou 24 casos e 1 um caso no Hospital Santa Rita Vieira em Santa Catarina.

Nas últimas 24 horas o sistema de investigação epidemiológica detetou 9 casos suspeitos, sendo 2 no Concelho de São Lourenço dos Órgãos, 3 no Sal e 4 no Concelho de Tarrafal de Santiago.